Güncel

Ünlü Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan Vefat Etti

11.02.2026 16:40
45 yaşındaki oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

"Hatırla Sevgili", "Çemberimde Gül Oya", "Poyraz Karayel" ve "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi"nin arasında olduğu birçok dizi, sinema ve tiyatro projesinde rol alan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, İstanbul'da 45 yaşında vefat etti."

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Arslan, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Ünlü oyuncunun eşi Hicran Akın Arslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Kanbolat Görkem Arslan için yarın ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçı ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı mezunu Arslan, profesyonel oyunculuk kariyerine 2004 yılında yayımlanan "Çemberimde Gül Oya" dizisiyle adım attı.

Ünlü oyuncu, 1998'den bu yana tiyatro sahnelerinde aktif olarak yer aldı.

Son dönemde ise tarihi dizilerdeki performansıyla dikkati çeken Arslan, "Kuruluş Osman"da Saru Batu Savcı, "Destan"da Saltuk Beg, "Poyraz Karayel"de "Sefer, "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi"de Gümüştekin karakterlerine hayat vermişti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
