Ünlü oyuncu Sean Connery öldü - Son Dakika

Ünlü oyuncu Sean Connery öldü

31.10.2020 19:25
Ünlü oyuncu Sean Connery öldü, System.String[]

James Bond karakteri ile tanınan aktör Sean Connery hayatını kaybetti.

James Bond karakteri ile tanınan aktör Sean Connery hayatını kaybetti. Oğlu Jason Connery, babasının sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından yaşamını yitirdiğini belirtti.İskoçya doğumlu ünlü oyuncu Sean Connery 90 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz yayın kuruluşu BBC, ailesinden aldığı bilgilere dayanarak Connery'nin Bahamalarda gece uykuda yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sean Connery'nin oğlu Jason Connery, babasının sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından yaşamını yitirdiğini belirtti. Babası TIR şoförü annesi temizlik işçisi olan Sean Connery, 25 Ağustos 1930'da Edinburgh yakınlarındaki işçi kenti Fountainbridge'de dünyaya geldi. Erken yaşta çalışmaya başlayan Connery, dolaylı yollardan oyunculuk ile tanıştı, sonra onlarca yıl sürecek olan kariyerine başladı.

James Bond filmlerinin unutulmaz aktörü

Ian Fleming'in gizli servis ajanı James Bond 007 karakteri ile hafızalara kazınan Sean Connery'nin "Dr. No" ile başlayan serüveni 1962-1971 yılları arasında oynadığı beş James Bond filmi ile devam etti. 1983 yılına kadar ise toplam yedi kez ajan James Bond 007 olarak kamera karşısına geçti.

Pek çok eleştirmen ve James Bond tutkunu, hala Connery'yi James Bond'u en başarılı canlandırmış, tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak niteliyor.

Dokunulmazlar ile Oscar

James Bond filmeleriyle özdeşleştirilse de Connery pek çok karakteri canlandırdığı başka filmlerde gösterdiği performansla ödüllere layık görüldü. Brian de Palma'nın yönettiği "Dokunulmazlar" (The Untouchables) ile En İyi Yardımcı Oyuncu Oscar'ına layık görüldü. Umberto Eco'nun ünlü romanından uyarlanan "Gülün Adı" da en beğenilen filmleri arasında yer aldı. Macera filmlerinin aranan oyuncularından biri de olan Sean Connery, Indiana Jones veya The Rock gibi filmlerde de beğeni topladı. 2000 yılında Kraliçe Elizabeth'in "şövalye" ünvanını verdiği Connery, 1975 yılından bu yana Fransız ressam Micheline Roquebrune ile evliydi. Ünlü oyuncu ağırlıklı olarak Bahama Adaları ve İspanya'da yaşıyordu. Ancak memleketi İskoçya ile yakın bir gönül bağı bulunuyor ve İskoçya'nın bağımsızlığını savunuyordu.

AFP,DW/ETO,JD

(c)

Ünlü oyuncu Sean Connery öldü

Sean Connery, James Bond, İskoçya, TIR, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam Ünlü oyuncu Sean Connery öldü - Son Dakika


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