Son Dakika Haberleri: Ünlü Oyuncu Yalçın Menteş, Kadıköy'de Bir Hastanede Yoğun Bakım Servisine Kaldırıldı.

Ünlü Oyuncu Yalçın Menteş, Kadıköy'de Bir Hastanede Yoğun Bakım Servisine Kaldırıldı.

17 dakika önce

IHAAW161420-GEN/29-01-2019- Ünlü oyuncu Yalçın Menteş, Kadıköy'de bir hastanede yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Ünlü Oyuncu Yalçın Menteş, Kadıköy'de Bir Hastanede Yoğun Bakım Servisine Kaldırıldı., System.String[]
IHAAW161420-GEN/29-01-2019

- Ünlü oyuncu Yalçın Menteş, Kadıköy'de bir hastanede yoğun bakım servisine kaldırıldı. Sanatçının durumunun ağır olduğu öğrenildi. 29.01.2019 16: 14: 20 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:21 Kaynak: İHA

Yalçın Menteş, Kadıköy, Güncel
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