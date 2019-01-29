Ünlü Oyuncu Yalçın Menteş, Kadıköy'de Bir Hastanede Yoğun Bakım Servisine Kaldırıldı.
17 dakika önce
IHAAW161420-GEN/29-01-2019- Ünlü oyuncu Yalçın Menteş, Kadıköy'de bir hastanede yoğun bakım servisine kaldırıldı.
IHAAW161420-GEN/29-01-2019
- Ünlü oyuncu Yalçın Menteş, Kadıköy'de bir hastanede yoğun bakım servisine kaldırıldı. Sanatçının durumunun ağır olduğu öğrenildi. 29.01.2019 16: 14: 20 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:21 Kaynak: İHA
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