Canlı yayında ünlü ilahiyatçı Mustafa Karataş'ı zorlayan zina sorusu!
27.11.2022 11:48
Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, canlı yayında kendisine yöneltilen "Evli arkadaşım kocasını başka bir adamla aldatıyor. Günahı nedir?" şeklindeki soruyu duyunca ne yapacağını şaşırdı. Daha sonra durumu toparlayan Karataş, izleyicinin sorusunu cevapladı.
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27.11.2022 11:50:25. #1.11#
SON DAKİKA: Canlı yayında ünlü ilahiyatçı Mustafa Karataş'ı zorlayan zina sorusu! - Son Dakika