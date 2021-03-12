Ünlüler takımından Barış Özbek, rahatsızlığından dolayı Survivor'dan diskalifiye edildi - Son Dakika

Ünlüler takımından Barış Özbek, rahatsızlığından dolayı Survivor'dan diskalifiye edildi

12.03.2021 07:32

Survivor 2021 ünlüler takımında yarışan Barış Özbek, geçirdiği mide rahatsızlığından dolayı yarışmadan diskalifiye edildi. Acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı, doktor Metin Kuş'un raporu doğrultusunda Barış'ın Survivor hayatının bittiğini söyledi.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı, kötü haberi duyurdu.

"AÇLIK MİDESİNDEKİ RAHATSIZLIĞI TETİKLİYOR"

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, ünlüler takımından Barış Özbek'in yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Barış'ın yaşadığı sağlık sorununu anlatan Acun Ilıcalı, "Barış Özbek'in midesindeki rahatsızlık doktorumuz Metin Kuş tarafından incelendi ve Türkiye'deki uzman doktorlarla görüşmeler yapıldı. Bize gelen son raporda Barış'ın midesinden rahatsızlık var ve bu açlıktan dolayı nüksediyor.

Bunun üzerine Barış'ın durumuyla ilgili çalışma yaptık. Doktor Metin Kuş bütün tetkikleri yaptıktan sonra rapor verildi. Buna göre, eğer açlık devam ederse Barış'ın yaşadığı sıkıntı daha da kötüleşebilir ve kalıcı hasar yapabilir. Barış Özbek için Survivor sona erdi. Bizim için sağlıktan önemli bir şey yok. Bizim için de Barış'ın sağlığı en önemlisi" ifadelerini kullandı.

Ünlüler takımından Barış Özbek, rahatsızlığından dolayı Survivor'dan diskalifiye edildi

BARIŞ ÖZBEK KİMDİR?

Barış Özbek, 14 Eylül 1986 yılında Almanya'da dünyaya geldi. BG Schwerin altyapısıdan futbola başladı. 2003-04 yılında Tus Hordel'de forma giydikten sonra 2005 yılında Rot-Weiss Essen'e gitti. A takım düzeyinde iki yıl oynayıp dikkatleri üzerine çeken gurbetçi futbolcu 2007-08 sezonunda Serkan Çalık ile birlikte Galatasaray'a imza attı.

Sarı kırmızılılarda uzun süre değişmez isimlerden olan Barış Özbek Almanya 21 yaş altı milli takımında da 16 kez oynadı. Daha sonra 2011-12'de Trabzonspor'a transfer olan futbolcu daha forma giyemeden Almanya'da kendi kendine yaptığı antrenmanda sağ diz iç çapraz bağları koptu ve 6 ay sahalardan uzak kaldı.

Sakatlığı sonrası bordo mavililerde aradığı şansı bulamayınca Union Berlin'e imza attı. 2015 yılında ise Kayserispor'a imza atsa da 1 yıl sonra yeniden Almanya'ya dönerek Duisburg'la sözleşme imzaladı.

Son olarak 2019 yılında Karagümrük'e imza atıp 2020 yılında da ayrılarak futbola son noktayı koydu.

Ünlüler takımından Barış Özbek, rahatsızlığından dolayı Survivor'dan diskalifiye edildi
Ünlüler takımından Barış Özbek, rahatsızlığından dolayı Survivor'dan diskalifiye edildi

Acun Ilıcalı, Barış Özbek, Survivor, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlüler takımından Barış Özbek, rahatsızlığından dolayı Survivor'dan diskalifiye edildi - Son Dakika Magazin


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