Ünlüler Uyuşturucu Testinde Pozitif! - Son Dakika
Ünlüler Uyuşturucu Testinde Pozitif!

15.01.2026 20:11
Rabia Karaca ve Buse İskenderoğlu dahil 15 ünlünün 'kokain' testi pozitif çıktı.

'UYUŞTURUCU' soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan 20 şüpheliden, aralarında sanal medya ünlüsü Rabia Karaca ile Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu'nun da bulunduğu 15 şüphelinin 'kokain' test sonucu pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında sanal medya ünlüsü Rabia Karaca ve Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu'nin de bulunduğu 20 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi. Alınan örneklerin incelenmesinin ardından 15 şüphelinin 'kokain' testi pozitif çıktı.

15 ŞÜPHELİDE 'KOKAİN' MADDESİ TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde, sanal medya ünlüsü Rabia Karaca, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, İpek Mintaş, Serap Şaylan, Rabia Yaman, Burak Güngörmedi, Resul Arslan Emrah Gencer, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Ayhan Yücesoy ve Zohaer Majhadi'de 'kokain' maddesi tespit edildi.

Kaynak: DHA

