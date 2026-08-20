Unutulmaz ikili yeniden buluşuyor: Bergüzar Korel, “A.B.İ” dizisinin kadrosuna katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Unutulmaz ikili yeniden buluşuyor: Bergüzar Korel, “A.B.İ” dizisinin kadrosuna katıldı

Unutulmaz ikili yeniden buluşuyor: Bergüzar Korel, “A.B.İ” dizisinin kadrosuna katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afra Saraçoğlu’nun “A.B.İ” dizisinden ayrılmasının ardından Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni partnerinin kim olacağı merak konusu olmuştu. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, dizinin ikinci sezonu için anlaşma sağladı. Böylece Korel ve İmirzalıoğlu, “Karadayı” yıllarının ardından yeniden aynı projede buluşacak.

Afra Saraçoğlu’nun diziden ayrılmasının ardından Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni partnerinin kim olacağı merak edilirken, beklenen isim belli oldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Bergüzar Korel, “A.B.İ” dizisinin 2. sezonu için anlaşma sağladı. Böylece Korel ve İmirzalıoğlu, yıllar sonra yeniden aynı projede buluşacak.

KARADAYI’DAN YILLAR SONRA YENİDEN AYNI SETTE

Bergüzar Korel ile Kenan İmirzalıoğlu, daha önce büyük ilgi gören “Karadayı” dizisinde başrolleri paylaşmıştı. İkilinin yıllar sonra yeniden bir projede bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, “A.B.İ” için yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Unutulmaz ikili yeniden buluşuyor: Bergüzar Korel, “A.B.İ” dizisinin kadrosuna katıldı

SEZON FİNALİNDE SADECE AYAKLARI GÖRÜNMÜŞTÜ

“A.B.İ”nin sezon finalinde seyirci karşısına çıkan ve yalnızca ayakları görülen gizemli kadın karakterin kim olduğu merak edilmişti. Bu karakteri Bergüzar Korel canlandıracağı kesinleşti. 

Korel’in canlandıracağı karakterin yeni sezonda Doğan’ın hayatına dahil olması bekleniyor. Hikayede Korel’in karakteri ile Doğan’ın geçmişten gelen bir tanışıklığının ortaya çıkacağı belirtiliyor.

Unutulmaz ikili yeniden buluşuyor: Bergüzar Korel, “A.B.İ” dizisinin kadrosuna katıldı

İKİNCİ SEZON ÇEKİMLERİ 22 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

Yeni bir değişiklik olmaması halinde “A.B.İ” dizisinin ikinci sezon çekimlerinin 22 Ağustos’ta başlaması planlanıyor. Yağız Alp Akaydın’ın yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin senaryosunu ise Ertan Kurtulan kaleme alıyor.

Yeni sezonda Doğan karakterinin intikam arayışının daha da ön plana çıkacağı ve dizinin aksiyon dozunun artırılacağı belirtiliyor.

Afra Saraçoğlu’nun projeden ayrılmasının ardından Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni partnerinin kim olacağı dizinin takipçileri arasında merak konusu olmuştu. 

Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Bergüzar Korel, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Kenan İmirzalıoğlu Unutulmaz ikili yeniden buluşuyor: Bergüzar Korel, “A.B.İ” dizisinin kadrosuna katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • BAHADIR Şahin BAHADIR Şahin:
    Mükemmel Olur 0 0 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Kenanla yakışıyorlar Halit le yakışmıyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fildişi Sahili’nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı Fildişi Sahili'nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı
Yeni Parti’nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek Yeni Parti'nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek?
Sındırgı yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Sındırgı yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
ABD Kamu Borcu 40 Trilyon Doları Geçti ABD Kamu Borcu 40 Trilyon Doları Geçti
Fatih’te midyeciyle tartışan şüpheli, kavgayı ayırmaya çalışan midyecinin kız kardeşini bıçakladı Fatih'te midyeciyle tartışan şüpheli, kavgayı ayırmaya çalışan midyecinin kız kardeşini bıçakladı
Şener Üşümezsoy’dan dikkat çeken İstanbul depremi açıklaması Şener Üşümezsoy’dan dikkat çeken İstanbul depremi açıklaması
Zeytinburnu’nda gemi personeli zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Zeytinburnu'nda gemi personeli zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

22:12
Batılı ülkeler, İsrail’in Doğu Kudüs’teki E1 yasa dışı yerleşim projesine tepki gösterdi
Batılı ülkeler, İsrail'in Doğu Kudüs'teki E1 yasa dışı yerleşim projesine tepki gösterdi
21:55
Peru’da 7,2 büyüklüğünde deprem
Peru’da 7,2 büyüklüğünde deprem
21:54
Salah da yeterli olmadı Trabzonspor kendi evinde mağlup
Salah da yeterli olmadı! Trabzonspor kendi evinde mağlup
21:50
Kara Kartal’a yan bakılmıyor Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti
Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti
21:37
ABD Hazine Bakanı Bessent: İran’a tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız
ABD Hazine Bakanı Bessent: İran'a tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız
21:04
Dış politika yazarı Hüsamettin Aslan Haberler.com’a anlattı: Barzani’ye İHA saldırısı bölgede neyi değiştirecek
Dış politika yazarı Hüsamettin Aslan Haberler.com'a anlattı: Barzani’ye İHA saldırısı bölgede neyi değiştirecek?
19:44
Uçakta pes dedirten görüntü Klozet kapağını kaldırmadan dışkı bıraktı
Uçakta pes dedirten görüntü! Klozet kapağını kaldırmadan dışkı bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 23:01:16. #7.13#
SON DAKİKA: Unutulmaz ikili yeniden buluşuyor: Bergüzar Korel, “A.B.İ” dizisinin kadrosuna katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.