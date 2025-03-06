Unutulmaz Sanat Gecesi İzmir'de

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(İZMİR)- "Avlu Urla", 7 Mart Cuma akşamı Türk sineması ve müziğinin önemli isimlerini ağırlayarak şehre unutulmaz bir sanat gecesi yaşatmaya hazırlanıyor. Etkinlik kapsamında sanatseverler, Türk sinemasının kült filmlerinden 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın gösterimi ve Cahit Berkay'ın film müziklerinden oluşan dinletisiyle keyifli bir akşam geçirecek.

"Avlu Urla" sanat etkinlikleriyle kentin kültürel kimliğine katkı sunmaya devam ediyor. Daha önce de kültür ve sanat alanındaki etkinlikleriyle bilinen mekan, yeni bir davete hazırlanıyor. 7 Mart Cuma günü saat 21.00'de gerçekleşecek etkinlik kapsamında Türk sinema tarihinin önemli yapıtlarından "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi gösterilecek. Saat 22.30'da ise Türkiye'nin en önemli sanatçılarından, ödüllü besteci Cahit Berkay film müzikleri dinletisiyle sahne alacak.

"Sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz"

Avlu Urla'nın sahibi Ali Gençel, film ve müzik gecelerinin devam edeceğini belirterek "Avlu Urla olarak sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz. Yeni etkinliğimiz kapsamında Türk sineması ve müziğinin önemli isimlerini Urlalı sanatseverlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İlk gösterimimiz 'Selvi Boylum Al Yazmalım' olacak. Malum hepimizin kalbinde ayrı bir yere sahip olan, unutulmaz bir film. Cuma gecesi Cahit Berkay'ın muhteşem müzikleriyle birleşince ortaya adeta bir şölen çıkacağından hiç kuşkum yok. Kapımız herkese açık" dedi.

Buluşmalar devam edecek

Avlu Urla, film ve müzik buluşmalarının gerçekleşeceği takvimi de duyurdu. Buna göre 8 Mart Cumartesi günü Blue Brothers, 14 Mart Cuma günü Gadjo Dilo, 15 Mart Cumartesi günü ise Dondurmam Gaymak gösterimde olacak, ardından film müzikleri dinletisi gerçekleştirilecek. Öte yandan etkinliklerin ücretsiz olduğu, rezervasyon için Avlu Urla ile iletişime geçilmesi gerektiği bildirildi.