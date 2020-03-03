Ünye'de 1. Kadın Dostu Şehir Etkinlikleri başladı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Kadın Eli Dokunuyordu Derneği tarafından düzenlenen "1. Kadın Dostu Şehir Etkinlikleri" başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye Sanat Galerisinde düzenlenen "Kadın eli dokunsun, lezzetler hayat bulsun" etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kadınların toplumdaki öneminin ortaya çıkması adına bu tür programların ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kadınların hayatın her alanında yer edinmesi anlamında belediye olarak gereken desteği verdiklerini ifade eden Tavlı, "Şehrimizde kadınımızın öneminin ortaya çıkması, hayatın her alanında yer bulması noktasında biz de elimizden geldiği nispette onların yanındayız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün öncesinde böyle bir etkinliğin yapılmasını anlamlı ve önemli buluyorum." dedi.

Kadın Eli Dokunuyordu Derneği Başkanı Esra Gerçeker ise dernek olarak amaçlarının, kadının siyasette, sanatta, toplumun her alanında erkeği ile omuz omuza olduğu bir şehir yaratmak olduğunu ifade etti.

Etkinlikte ev hanımlarının hazırladığı yiyecek, içecek, el sanatları çalışmaları sergilenerek satışa sunuldu.

Programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum ve daire amirleri, vatandaşlar katıldı.

1.Kadın Dostu Şehir Etkinlikleri, 8 Mart'a kadar devam edecek.