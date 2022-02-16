Ünye'de çocuklar için su oyun parkı yapılıyor - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesince Ünye ilçesinde çocuklara yönelik su oyun parkı inşa ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, söz konusu park, yaz aylarında çocuklara alternatif aktivite imkanı sunmak amacıyla ilçenin Atatürk Parkı yanında bulunan sahilde 100 metrekare alanda hayata geçirilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in Ünyeli çocuklara verdiği söz doğrultusunda Yapım İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmaların sonuna yaklaşıldı.

8 farklı oyun alanı ve 22 oyun grubunun yer alacağı alanda yüzde 85'i biten çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Güler, Ünye'ye çocuklar için modern bir su oyun parkı kazandırma gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Güler, içerisinde çocuklar için çeşitli su oyunlarının olduğu, kendilerinin güzelce vakit geçireceği su parkı oluşturduklarını anlatarak, "Çalışmalar gayet güzel ilerliyor. Yakın zamanda burası neşeli oyun gruplarında çocukların eğlendiği, yorgunluklarını attıkları aynı zamanda spor yaptıkları bir yer olacak. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.