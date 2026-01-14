Ünye'de otomobil yaya çarptı

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Fatih G. (29) yönetimindeki otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde, kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen Fikri B.'ye (81) çarpıp iş yerine girdi. Çarpmanın etkisiyle savrulan Fikri B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
