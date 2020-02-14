Ünye'de yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
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Ünye'de yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı

7 saat önce

Ünye ilçesinde belediye personelince bulunan yaralı şahin, tedavi altına alındı.

Ünye'de yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı, System.String[]

Ünye ilçesinde belediye personelince bulunan yaralı şahin, tedavi altına alındı.

İlçenin Karşıyaka Mahallesi'nde çalışan, Ünye Belediyesi Fen İşlerinde görevli Orhan Kuru, Hasan Güngör ve Nihat Çavuşoğlu yaralı halde şahin buldu.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefi Saygın Yıldırım'ı arayan ve durumu bildiren belediye personeli, ardından yaralı şahini ilçedeki özel bir veteriner kliniğine getirdi.

Veteriner Hekim Filiz Turan Taslı, kanadın da saçma yarası olduğu tespit edilen şahine ilk müdahaleyi yaptı.

Ünye Şefliği ekipleri, yaralı şahini tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanması için Ulubey ilçesindeki anlaşmalı veteriner kliniğine götürdü.

Şahinin, sağlığına kavuştuktan sonra tekrar doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Ünye Belediyesi, Karşıyaka, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:26 Kaynak: AA
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