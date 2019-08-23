Ünye'yi sel vurdu...Sağanak yağmur mahalle ve evlerde su taşkınlarına yol açtı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde sabah saatlerinde başlayan aşırı yağmur sele neden oldu. İlçenin birçok kesiminde etkili olan sağanak yağmur mahalle ve evlerde su taşkınlarına yol açtı. Özellikle Ortayılmazlar Mahallesi Yalı mevkii ve Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi'nde bulunan vatandaşlar iş yerlerine giren suları tahliye etti.

Tabakhane Köprüsü sel sularından etkilendi

İlçenin ortasından Tabakhane Deresi yüksek kesimlere yağan yağmurun etkisiyle taşma riskiyle karşı karşıya geldi. Şehrin bir çok noktalarında Ünye Belediyesine ait iş makineleri çalışmalarına devam ederken, bir çok evleri de su bastı.

Alınan tedbirler işe yaradı

Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan Ünye Belediyesi dünden itibaren hazırlıklarını tamamlayarak olası bir sel baskınlarının önüne geçerek çalışmalarına devam etti. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Dünden itibaren meteoroloji ilçemizde sağanak bir yağmurun meydana getirebileceği taşkınlar için uyarmıştı. Bizler de ekibimizle beraber gerekli tedbirlerimizi oluşturarak çalışmalarımıza erken saatlerde başladık. Muhtemel bir can kaybı yada maddi hasarlı bir durum şu anlık söz konusu değil. Ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam etmektedir" dedi.

Aşırı yağmur belediyeyi de vurdu

Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur meydanda su taşkınlarının olmasıyla beraber Ünye Belediyesini de su bastı. Belediye çalışanlarının aldığı tedbirlere rağmen zemin kat sular altında kalırken belediye içerisinde ise her hangi bir maddi hasar oluşmadı.