Uras Ege için renkli balonlar bırakıldı

KOCAELİ'de, valilik onaylı yardım kampanyası tamamlanan DMD hastası Uras Ege Tekin (4) için İzmit ilçesinde gökyüzüne renkli balonlar bırakıldı.

Murat ve Sibel Tekin çiftinin tek çocuğu Uras Ege Tekin'e 1 yaşındayken rutin kan tahlilleri sırasında 'Kas erimesi' olarak bilinen DMD hastalığı teşhisi konuldu. Dubai'de uygulanan tedaviye ulaşmak isteyen aile, 15 Ekim 2025'te Kocaeli Valiliği onaylı yardım kampanyası başlattı. Toplam maliyeti yaklaşık 120 milyon TL olan tedavi için başlatılan kampanya 5 Şubat'ta tamamlandı. Gerekli para toplanırken, aile yaşadığı mutluluğu paylaşmak için sanal medya platformlarından yaptığı çağrıda, destekçilerini İzmit ilçesindeki Milli İrade Meydanı'na davet etti. Bir araya gelen kalabalık, Uras Ege için gökyüzüne renkli balonlar bıraktı.

'DUYGUSALLIKTAN AĞLAMAYA BAŞLADIK'

Kampanyayı zor şartlarda yürüttüklerini söyleyen Sibel Tekin, "Evladımın ilaca kavuşacağına artık inanıyorum. Bu saatten sonra 'Artık bu iş bitti' dedim. Ama gerçeklik algım tamamen gitmişti bu süreçte. Sesim kısıldı kusura bakmayın, 2 gündür bu duygusallıktan ağlamaya başladık ama bizim için yeni bir hayat başlayacak. O geride kalan karanlık, tedavinin olmadığı günler çok zordu bizim için. Mücadele etmek daha kolaydı o karanlık günlerde. Bir umudumuz vardı, o umut için mücadele ettik. Şu an çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Uras Ege'ye sarılırken daha rahat sarılabiliyorum, gözlerinin içine daha rahat bakabiliyorum bir anne olarak. Bir annenin çaresizliği, bir babanın çaresizliği gerçekten çok ağır. Diğer evlatlar da inşallah en yakın zamanda ilaçlarını bulsunlar, çok isterim. Ama benim evladım belki Türkiye'deki en erken yaşta ilaca kavuşan ilk çocuk olacak. Belki bir done teşkil edecek, diğer çocuklara da umut olacak bu anlamda" dedi.

'BU MUTLULUĞU YAŞAMAYA GELMİŞLER'

Sibel Tekin'in konuşmasının devamında, "Kalabalıkta Kocaeli'nden vardı ama ben İstanbul'dan, Ankara'dan gelen gönüllülerimizi gördüm. Gerçekten bu kampanya sürecinde tanıştığım aileler vardı. Uras Ege için gönülden bağ kurmuş, bugün bu mutluluğu yaşamaya gelmişler. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

HABER: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),