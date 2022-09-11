Ürdün'den, mültecilere verilen uluslararası desteğin önemli ölçüde azaldığı uyarısı - Son Dakika
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Ürdün'den, mültecilere verilen uluslararası desteğin önemli ölçüde azaldığı uyarısı

11.09.2022 16:40
Ürdün'den, mültecilere verilen uluslararası desteğin önemli ölçüde azaldığı uyarısı

Ürdün, bölgedeki mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan Birleşmiş Milletler'e (BM) ait kurumlara ve mültecilere verilen uluslararası desteğin önemli ölçüde azaldığı uyarısında bulundu.

Ürdün, bölgedeki mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan Birleşmiş Milletler'e (BM) ait kurumlara ve mültecilere verilen uluslararası desteğin önemli ölçüde azaldığı uyarısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, resmi temasları kapsamında ülkeyi ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Bölgedeki mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan BM'ye ait kurumlara ve mültecilere verilen uluslararası desteğin önemli ölçüde azaldığı uyarısında bulunan Safedi, mültecilere onurlu bir yaşam sağlamak için gerekli desteği sağlamak ve ev sahibi ülkelerin sığınmacı yüküne yardımcı olmak için ortak çalışmanın gerekli olduğuna dikkati çekti.

Safedi, Ürdün ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin, ülkede yaşayan ve sadece yüzde 10'u kamplarda bulunan yaklaşık 1 milyon 300 bin Suriyeliye gerekli hizmeti sağlamak için "güçlü bir ortaklık" içinde çalıştığını vurguladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi de mültecilere ev sahipliği yapan ve onlara sağlık ile eğitim alanında gerekli hizmetleri sağlayan Ürdün'ün çabalarını takdir etti.

Açıklamada, Safedi ve Grandi'nin, mültecilere uluslararası desteğin sağlanması için ortak çabaların yoğunlaştırılması konusunda anlaştığı kaydedildi.

Ürdün, 2011'den bu yana devam eden Suriye krizinden en çok etkilenen ülkelerden birisi durumunda. Ürdün'de çoğunluğu Suriyeli olmak üzere bir çok uyruktan 750 bin "kayıtlı mülteci" yaşıyor.

Ürdün'de yaşayan 1 milyon 300 bin Suriyelinin yaklaşık yarısının 2011'den önce evlilik, ticaret ve akrabalık bağları sebebiyle ülkeye giriş yaptığı biliniyor.

Ülkede ayrıca 66 bin Iraklı, 14 bin Yemenli, 6 bin Sudanlı ve birkaç bin de diğer uyruklardan mülteciler bulunuyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün, Güncel, Son Dakika

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