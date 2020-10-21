Ürdün'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

Ürdün'de 2 bin 648 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 29 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 648 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 443'e, vaka sayısının da 43 bin 620'ye yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 100 artarak 7 bin 223'e ulaştı.

Ülkede virüsün ilk kez görüldüğü mart ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmiş oldu.