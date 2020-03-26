Ürdün'de sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapse varan cezalar verilecek - Son Dakika

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapse varan cezalar verileceği duyuruldu.



Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Başbakan Ömer er-Rezzaz, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik kararname çıkardı.



Buna göre bir kişiye ilk ihlalinde 100 dinar (140 dolar) ila 500 dinar (704 dolar) para cezası, tekrarları halinde ise yine para cezası veya 1 yıla kadar hapis ya da her iki cezanın birlikte verileceği bildirildi.



Ayrıca ihlal sırasında kullanılan aracın 30 gün süreyle trafikten men edileceği aktarıldı.



İzin verilen sektörler dışında dükkan açanların da 3 bin dinar (yaklaşık 4200 dolar) para ve 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılacağı kaydedildi.



Ürdün'de son rakamlara göre 172 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkede koronavirüs önlemleri kapsamında 21 Mart'ta sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı.