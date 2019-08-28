Son Dakika Haberleri: Ürdün'de tüp patladı, restoran çöktü
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Ürdün'de tüp patladı, restoran çöktü

1 saat önce

Ürdün'de tüpün patlaması sonucu bir restoran tamamen çöktü.

Ürdün'de tüp patladı, restoran çöktü, System.String[]
Ürdün'de tüpün patlaması sonucu bir restoran tamamen çöktü. Olayda bir güvenlik görevlisi de yaralandı. Ürdün'ün başkenti Amman'ın Rinbu Caddesinde bir restoranda gaz tüpü patladı. Ürdün sivil savunma sözcüsü Albay İyad El-Ömer, restoranın tamamen çöktüğü patlamada çevre binalarda maddi hasar meydana geldiğini ifade etti. El-Ömer, bir kişinin yaralandığı patlamanın ardından enkazın temizlenmesi ve güvenliğin sağlanması için çalışanların bölgeye sevk edildiğini söyledi.
(İHA)
Amman, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:10 Kaynak: İHA
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