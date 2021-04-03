Ürdün hükümeti Kovid-19'la mücadelede halkın güvenini yeniden kazanmaya çalışıyor - Son Dakika

Ürdün hükümeti Kovid-19'la mücadelede halkın güvenini yeniden kazanmaya çalışıyor

03.04.2021 14:29
Ürdün hükümeti Kovid-19'la mücadelede halkın güvenini yeniden kazanmaya çalışıyor, System.String[]

Ürdün hükümeti, Salt el-Cedid Devlet Hastanesinde merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 7 hastanın hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösterilerden sonra yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin yanında halkın güvenini kazanma sınavı veriyor.

Ürdün hükümeti, Salt el-Cedid Devlet Hastanesinde merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 7 hastanın hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösterilerden sonra yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin yanında halkın güvenini kazanma sınavı veriyor.

Ürdün'de geçen ay günlük vakaların 10 bine dayanması, can kayıplarının 100'ü aşması üzerine hükümet Kovid-19 önlemlerini artırdı.

Bu kapsamda hafta tatili olan cuma günleri sokağa çıkmanın yasaklanması ve günlük kısıtlamaların mayıs ortasına kadar uzatılması gibi kararlar alındı.

Tepkiler üzerine Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat'ın istifa ettiği Salt el-Cedid Devlet Hastanesindeki olay sonrasında Kral 2. Abdullah hastane müdüründen de istifasını istedi.

Ürdün hükümeti bu hadisler çerçevesinde, sokağın güvenini yeniden tesis edebilmek için salgından etkilenen sektörlere teşvikler ve salgın konusunda güven mesajları vererek krizi aşmaya çalışıyor.

Enformasyon Bakanı Sahır Dudin, hala endişe verici bir salgın hali olduğunu ve güvenli bir yaz mevsimine girmek istediklerini söyledi.

Dudin salgına karşı aşı olmaktan başka bir alternatifin olmadığını belirtti.

Önlemler vaka sayılarını düşürdü

Ürdün parlamentosu Sağlık Komitesi Başkanı Ahmed es-Serahane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin önlemlerinin pozitif test yüzdesinin yüzde 20'den yüzde 13'e düşmesinde etkili olduğunu ifade etti.

Serahane, "Salgında eğriyi düzleştirme sürecindeyiz, eğri zirveye ulaştı ve düşmeye başlıyor. Vakalar günde 10 binden 6 bine düştü." dedi.

Hükümetin aldığı önlemler ekonomiyi vurdu

Bununla birlikte bu tür önlemlerin aynı zamanda zaten zarar gören ekonomi sektörünü vurduğunu ve bazı sektörlerde uzun yıllarda toparlanabilecek zararlara yol açtığını aktaran Serahane, şöyle devam etti:

"Bu, ekonomik güvenliğe tehdit oluşturuyor. Ticaret ve sanayide hareketin kolaylaştırılmasını hızlandırmak lazım, ancak salgınla da çakışmaması için dikkatli olmak gerekiyor. Vatandaş tedbirleri başlangıçta kabul ettiğinde salgını tamamen yeneceğimizi umut ediyordu, ancak yenemedik ve ekonomik durum da iyileşmedi."

Serahane, salgına karşı zafer kazanmak için yeniden düzenleme, çabaların birleştirilmesi, herkesle el ele verilmesi, hükümetin önceliklerini yerine getirmesi ve vatandaşların günlük yaşamlarındaki ihtiyaçları için destek sunması gerektiğine işaret etti.

Yeni hükümetin karşılaştığı zorluklar

Mute Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Hüseyin Mahadin ise ocakta göreve başlayan yeni hükümetin kurulma ve değişim konusunda şansız olduğunu belirtti.

Önceki Başbakan Ömer er-Rezzaz'dan görevi devralması sonrası hükümetten beklentinin yüksek olduğunu kaydeden Mahadin, yeni hükümet geldiğinde halkın önceki hükümet tarafından "uyuşturulmasının" son bulduğunu söyledi.

Mahadin, yeni hükümet gelince vaka sayılarının iki katına çıktığını, ekonomik sıkıntıların krizi derinleştirdiğini söyledi.

Mahdadin ayrıca, hükümetin ekonomik kararlar alarak topluma para akışı sağlamak için attığı adımların değerli olduğunu ancak günlük zorluklara doğrudan çözüm sağlamayacağını ifade etti.

Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 7 bin 39'a, vaka sayısı 622 bin 833'e ulaşmış durumda. Virüse yakalananlardan 525 bin 703'ü ise iyileşti.

Ürdün'de Kovid-19'la mücadele kapsamında geçen yıl onaylanan, Başbakan'a tam yetki veren ve halkın tepkisini çeken olağanüstü savunma yasasının temel hak ve özgürlükler ile ekonomiyi olumsuz etkilediği belirtiliyor.

İstatistiklere göre, ülkede 2020 sonunda işsizlik oranı bir önceki yıla göre yüzde 5,7 artarak 24,7'ye yükseldi.

Ürdün'ün Salt kentindeki Salt el-Cedid Devlet Hastanesinde 13 Mart'ta merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 7 hasta hayatını kaybetmiş, olayın ardından Sağlık Bakanı Ubeydat istifa etmişti.

Hükümet, Hastane, İstifa, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün hükümeti Kovid-19'la mücadelede halkın güvenini yeniden kazanmaya çalışıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Canlı yayını izleyenler Canlı yayını izleyenler "Bu nasıl kısıtlama?" sorusunu sormadan edemedi HDP'li Milletvekili Mahmut Toğrul: Gergerlioğlu'nun sağlık durumuna göre cezaevine gidip gitmeyeceğini bilemiyoruz HDP'li Milletvekili Mahmut Toğrul: Gergerlioğlu'nun sağlık durumuna göre cezaevine gidip gitmeyeceğini bilemiyoruz Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon satışı gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır için bekledikleri teklifin ulaştığını bildirdi Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon satışı gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır için bekledikleri teklifin ulaştığını bildirdi Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu
Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir         
14:39
Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel         
13:37
İngiltere'de AstraZeneca aşısı olan yedi kişi kan pıhtılaşması nedeniyle yaşamını yitirdi İngiltere'de AstraZeneca aşısı olan yedi kişi kan pıhtılaşması nedeniyle yaşamını yitirdi         
13:18
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
"Eğlence sahnesi çekeceğiz" denilerek düzenlenen 500 kişilik partiye baskın! Korkudan tel çitlere aldırmadan ağaçlık alana kaçtılar         
12:26
İntihar ettiği düşünülen kaymakam, ölmeden önce dostlarından helallik istemiş İntihar ettiği düşünülen kaymakam, ölmeden önce dostlarından helallik istemiş         
11:55
İzmir'de kaçak kazı sırasında manastır ve 1500 yıllık mozaik bulundu İzmir'de kaçak kazı sırasında manastır ve 1500 yıllık mozaik bulundu         
11:47
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Ertem Şener, Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada taraftarların hedefi oldu Ertem Şener, Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada taraftarların hedefi oldu         
11:11
Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü         
10:32
Salgında kazancı düşen esnafın umudu Ramazan Salgında kazancı düşen esnafın umudu Ramazan         
10:04
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Yolu trafiğe kapattı, pompalı tüfeği peş peşe ateşledi Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Yolu trafiğe kapattı, pompalı tüfeği peş peşe ateşledi         
09:54
Altınlarını satıp kooperatif kuran kadınlar, şimdi siparişlere yetişemiyor Altınlarını satıp kooperatif kuran kadınlar, şimdi siparişlere yetişemiyor         
09:40
Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsın kıyafetiyle dışarı çıktı Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsın kıyafetiyle dışarı çıktı         
08:36
19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti         
19:47
Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu         
18:28
AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 15:19:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ürdün hükümeti Kovid-19'la mücadelede halkın güvenini yeniden kazanmaya çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei