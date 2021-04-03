Ürdün hükümeti Kovid-19'la mücadelede halkın güvenini yeniden kazanmaya çalışıyor - Son Dakika

Ürdün hükümeti, Salt el-Cedid Devlet Hastanesinde merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 7 hastanın hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösterilerden sonra yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin yanında halkın güvenini kazanma sınavı veriyor.

Ürdün'de geçen ay günlük vakaların 10 bine dayanması, can kayıplarının 100'ü aşması üzerine hükümet Kovid-19 önlemlerini artırdı.

Bu kapsamda hafta tatili olan cuma günleri sokağa çıkmanın yasaklanması ve günlük kısıtlamaların mayıs ortasına kadar uzatılması gibi kararlar alındı.

Tepkiler üzerine Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat'ın istifa ettiği Salt el-Cedid Devlet Hastanesindeki olay sonrasında Kral 2. Abdullah hastane müdüründen de istifasını istedi.

Ürdün hükümeti bu hadisler çerçevesinde, sokağın güvenini yeniden tesis edebilmek için salgından etkilenen sektörlere teşvikler ve salgın konusunda güven mesajları vererek krizi aşmaya çalışıyor.

Enformasyon Bakanı Sahır Dudin, hala endişe verici bir salgın hali olduğunu ve güvenli bir yaz mevsimine girmek istediklerini söyledi.

Dudin salgına karşı aşı olmaktan başka bir alternatifin olmadığını belirtti.

Önlemler vaka sayılarını düşürdü

Ürdün parlamentosu Sağlık Komitesi Başkanı Ahmed es-Serahane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin önlemlerinin pozitif test yüzdesinin yüzde 20'den yüzde 13'e düşmesinde etkili olduğunu ifade etti.

Serahane, "Salgında eğriyi düzleştirme sürecindeyiz, eğri zirveye ulaştı ve düşmeye başlıyor. Vakalar günde 10 binden 6 bine düştü." dedi.

Hükümetin aldığı önlemler ekonomiyi vurdu

Bununla birlikte bu tür önlemlerin aynı zamanda zaten zarar gören ekonomi sektörünü vurduğunu ve bazı sektörlerde uzun yıllarda toparlanabilecek zararlara yol açtığını aktaran Serahane, şöyle devam etti:

"Bu, ekonomik güvenliğe tehdit oluşturuyor. Ticaret ve sanayide hareketin kolaylaştırılmasını hızlandırmak lazım, ancak salgınla da çakışmaması için dikkatli olmak gerekiyor. Vatandaş tedbirleri başlangıçta kabul ettiğinde salgını tamamen yeneceğimizi umut ediyordu, ancak yenemedik ve ekonomik durum da iyileşmedi."

Serahane, salgına karşı zafer kazanmak için yeniden düzenleme, çabaların birleştirilmesi, herkesle el ele verilmesi, hükümetin önceliklerini yerine getirmesi ve vatandaşların günlük yaşamlarındaki ihtiyaçları için destek sunması gerektiğine işaret etti.

Yeni hükümetin karşılaştığı zorluklar

Mute Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Hüseyin Mahadin ise ocakta göreve başlayan yeni hükümetin kurulma ve değişim konusunda şansız olduğunu belirtti.

Önceki Başbakan Ömer er-Rezzaz'dan görevi devralması sonrası hükümetten beklentinin yüksek olduğunu kaydeden Mahadin, yeni hükümet geldiğinde halkın önceki hükümet tarafından "uyuşturulmasının" son bulduğunu söyledi.

Mahadin, yeni hükümet gelince vaka sayılarının iki katına çıktığını, ekonomik sıkıntıların krizi derinleştirdiğini söyledi.

Mahdadin ayrıca, hükümetin ekonomik kararlar alarak topluma para akışı sağlamak için attığı adımların değerli olduğunu ancak günlük zorluklara doğrudan çözüm sağlamayacağını ifade etti.

Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 7 bin 39'a, vaka sayısı 622 bin 833'e ulaşmış durumda. Virüse yakalananlardan 525 bin 703'ü ise iyileşti.

Ürdün'de Kovid-19'la mücadele kapsamında geçen yıl onaylanan, Başbakan'a tam yetki veren ve halkın tepkisini çeken olağanüstü savunma yasasının temel hak ve özgürlükler ile ekonomiyi olumsuz etkilediği belirtiliyor.

İstatistiklere göre, ülkede 2020 sonunda işsizlik oranı bir önceki yıla göre yüzde 5,7 artarak 24,7'ye yükseldi.

Ürdün'ün Salt kentindeki Salt el-Cedid Devlet Hastanesinde 13 Mart'ta merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 7 hasta hayatını kaybetmiş, olayın ardından Sağlık Bakanı Ubeydat istifa etmişti.