Ürdün Kralı, koronavirüsle mücadele kapsamında "olağanüstü hâl yasasını" onayladı - Son Dakika
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Ürdün Kralı, koronavirüsle mücadele kapsamında "olağanüstü hâl yasasını" onayladı

6 saat önce

Ürdün Kralı 2. Abdullah, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Başbakan Ömer er-Rezzaz'a olağanüstü hal uygulama yetkisi de veren "savunma yasasının" yürürlüğe konulmasını onayladı.

Ürdün Kralı, koronavirüsle mücadele kapsamında

Ürdün Kralı 2. Abdullah, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Başbakan Ömer er-Rezzaz'a olağanüstü hal uygulama yetkisi de veren "savunma yasasının" yürürlüğe konulmasını onayladı.

Bakanlar Kurulunun, olağanüstü hal yasası olarak da bilinen "savunma yasasının" yürürlüğe konulması kararı, Kral Abdullah'ın yayımladığı Kraliyet kararnamesiyle onaylandı.

Ürdün Üniversitesi Uluslararası Hukuk Profesörü Leys Nasravani AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yasa olağanüstü hal yasası mesabesindedir. Yasa, Başbakan'a geniş, sınırsız ve yazılı olmayan yetkiler verilmesini öngörüyor." dedi.

Nasravani, Rezzaz'a tanınan yetkilerin virüsle mücadele ile sınırlı olması gerektiğini savundu.

Ürdün Anayasası'nın 124'üncü maddesi, ülkenin savunulmasını gerektiren olağanüstü bir durum olması halinde, "savunma yasası" adında bir kanun çıkarılmasını öngörüyor.

İkinci Abdullah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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