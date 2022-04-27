Ürdün Kralı'nın İngiltere'deki eniştesi hakkında 18 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Ürdün Kralı'nın İngiltere'deki eniştesi hakkında 18 yıl hapis cezası

27.04.2022 19:42
Ürdün Kralı'nın İngiltere'deki eniştesi hakkında 18 yıl hapis cezası

Ürdün Yolsuzluk Suçları Mahkemesi, İngiltere'de bulunan Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın eniştesi ve eski Fosfat Madeni Şirketi Başkanı Velid el-Kurdi'yi görevi kötüye kullanmak suçundan 18 yıl hapse mahkum etti.

Ürdün Yolsuzluk Suçları Mahkemesi, İngiltere'de bulunan Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın eniştesi ve eski Fosfat Madeni Şirketi Başkanı Velid el-Kurdi'yi görevi kötüye kullanmak suçundan 18 yıl hapse mahkum etti.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde, Yolsuzluk Suçları Mahkemesi'nin Kurdi hakkında verdiği karara ilişkin bilgi verildi.

Mahkemenin Kurdi'yi 18 yıl hapis ile 191 milyon dinar (269 milyon dolar) para cezasına çaptırdığı kaydedildi.

Haberde, mahkemenin kararının temyize götürülebileceği bilgisine yer verildi.

Ürdün 2017'de Kurdi'nin İngiltere'den iadesini talep etmişti

Ürdün Kralı Abdullah'ın halasının eşi olan eski Fosfat Madeni Şirketi Başkanı Kurdi, Haziran 2013'te, kamu görevini kötüye kullanarak devlete ait hisseleri satmak suçundan 22,5 yıl hapis ve 253 milyon dinar (355,6 milyon dolar) para cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme Kurdi'ye ayrıca, fosfatın nakledilmesi ihalesine fesat karıştırmak ve yasa dışı yollardan kazanç elde etmek suçlarından da 15 yıl hapis ve 31 milyon dinar (43,5 milyon dolar) para cezası vermişti.

Ürdün'de 2017'de Bakanlar Kurulunun kararıyla Londra'da bulunan Kurdi'nin kovuşturulması için gerekli yasal işlemler başlatılmış ve hakkında kırmızı bülten çıkarılması için ilgili Ürdün makamları INTERPOL Ürdün Temsilciliğine yazı göndermişti.

Kurdi'nin anlaşma talebi üzerine vekili ile Ürdün hükümeti arasında 2 yıl süren müzakereler de herhangi bir sonuca bağlanamamıştı.

Ürdün kamuoyunda şiddetli tepkilere neden olay, ülkenin son yıllardaki en büyük yolsuzluk davalarından biri olarak değerlendiriliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün Kralı'nın İngiltere'deki eniştesi hakkında 18 yıl hapis cezası - Son Dakika


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