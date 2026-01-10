Ürdün ve ABD'den YPG/SDG'ye Destek - Son Dakika
Ürdün ve ABD'den YPG/SDG'ye Destek

10.01.2026 11:30
Ürdün ve ABD, YPG/SDG'nin Halep'ten çekilmesi ve Suveyda'daki krizin sona ermesi için işbirliği yapıyor.

Ürdün ve ABD, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'ten barışçıl şekilde çekilmesi ve Suriye'nin güneyindeki Suveyda vilayetindeki krizin sona erdirilmesi çabalarını desteklediklerini açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, başkent Amman'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye hükümetinin ülkenin güvenliğini, egemenliğini, birliğini, istikrarını ve tüm vatandaşlarının hak ve güvenliğini sağlamaya yönelik çabalarını desteklemek amacıyla devam eden işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Halep'teki gelişmelerin masaya yatırıldığı görüşmede, Ürdün ve ABD'nin ateşkesin güçlendirilmesi, terör örgütü YPG/SDG militanlarının Halep'ten barışçıl şekilde çekilmesi ve tüm sivillerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çabaları desteklediği vurgulandı.

Suriye hükümeti ve YPG/SDG arasında varılan 10 Mart Mutabakatı'nın derhal uygulanması çağrısında bulunulan görüşmede ayrıca Suveyda'daki krizi sona erdirmek ve Suriye'nin güneyini istikrara kavuşturmak için hazırlanan yol haritasının uygulanmasına yönelik ortak çabaların devam etmesinin önemi vurgulandı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Ürdün, YPG, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
