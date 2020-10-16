Ürdün ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Ürdün ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı

16.10.2020 20:01
Ürdün ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Ürdün'de 310'a, Kuveyt'te 690'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Ürdün'de 310'a, Kuveyt'te 690'a yükseldi. Katar'da da vaka sayısı arttı.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 28 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1539 kişinin virüse yakalandığı, 127 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Bakanlık, salgında toplam ölü sayısının 310'a, vakaların 34 bin 548'e, iyileşenlerin sayısının da 7 bin 97'ye yükseldiğini bildirdi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği, 729 kişide virüs tespit edildiği, 649 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, ülkede toplam can kaybının 690'a, vaka sayısının 114 bin 744'e çıktığı belirtilirken, hastalığı atlatan kişi sayısının ise 106 bin 495 olduğu ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ülkede 189 yeni vakaya rastlandığı, 204 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının 222 olduğu hatırlatılırken, vaka sayısının 128 bin 992'ye, iyileşen hasta sayısının ise 126 bin 6'ya yükseldiği kaydedildi.

Kuveyt, Ürdün, Katar, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Son Dakika: AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti Mikel Arteta, kadroda yer vermediği Mesut'a açık kapı bıraktı: Çalışmaya devam et Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Aliyev, Karabağ'daki kirli tezgahı deşifre etti: Öldürülen askerler arasında Kanada ve Lübnan pasaportlu kişiler var Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü adamı öldürüp cesedi molozların altına sakladı
Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1812 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1812 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbahar ve kış aylarında virüsün yayılım imkanı genişleyecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbahar ve kış aylarında virüsün yayılım imkanı genişleyecek         
19:13
Aliyev ilk kez açıkladı: Rusya'da yaşayan zengin iş adamları uçak aldılar, Ermenistan'a silah gönderiyorlar Aliyev ilk kez açıkladı: Rusya'da yaşayan zengin iş adamları uçak aldılar, Ermenistan'a silah gönderiyorlar         
19:00
Hatayspor'da toplam 17 futbolcu ve teknik direktör koronaya yakalandı Hatayspor'da toplam 17 futbolcu ve teknik direktör koronaya yakalandı         
18:35
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'in cezasına itiraz etti Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'in cezasına itiraz etti         
17:15
Türkiye S-400'lerin fitilini ateşledi iddiası! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor Türkiye S-400'lerin fitilini ateşledi iddiası! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor         
16:28
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:30
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti         
13:14
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu         
11:35
Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü         
11:24
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 20:06:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ürdün ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei