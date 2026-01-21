Ürdün ve Tunus'tan İşbirliği Adımları - Son Dakika
Politika

Ürdün ve Tunus'tan İşbirliği Adımları

Ürdün ve Tunus'tan İşbirliği Adımları
21.01.2026 04:16
Ürdün ve Tunus Dışişleri bakanları, Amman'da ikili ilişkileri güçlendirmek için bir araya geldi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti Amman'da bir araya gelerek bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Safedi, başkent Amman'da, Tunus Dışişleri Bakanı Nefti ile bir araya geldi.

Görüşmede bakanlar "ikili ilişkilerin derinliğini" vurgulayarak, "kardeşlik ilişkilerini güçlendirme yollarını ve bölgedeki gelişmeleri" değerlendirdi.

Safedi ve Nefti, iki ülke arasında "ticaret, yatırım, eğitim ve turizm" başta olmak üzere birçok alanda işbirliği yapılmasına yönelik bir ekip kurulmasını kararlaştırdı.

Bakanlar, Ürdün Diplomasi Enstitüsü ile Tunus Uluslararası Diplomasi Akademisi arasında bir mutabakat zaptını da imzaladı.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de masaya yatıran bakanlar, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki durumun yanı sıra Filistin konusunda "güvenlik, istikrar, adil ve kapsamlı barışı sağlamaya yönelik çabaları" görüştü.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Amman, Tunus, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Politika Ürdün ve Tunus'tan İşbirliği Adımları - Son Dakika

SON DAKİKA: Ürdün ve Tunus'tan İşbirliği Adımları - Son Dakika
