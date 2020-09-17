Üreticilere Akdeniz meyve sineği ile mücadele uyarısı - Son Dakika

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri Akdeniz meyve sineği ile mücadele etmeleri yönünde uyardı.

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dış karantina zararlısı Akdeniz meyve sineğinin zaman zaman ihracatta olumsuzluklara neden olduğu ifade edildi.

Genellikle turunçgillerde görülen bu zararlının Malatya'da da görülüp görülmediğini tespit etmek amacıyla 2016 yılında Akdeniz meyve sineği zararlısı için sürvey çalışmaları başlatıldığı aktarılan açıklamada, "İlimizde Akçadağ, Battalgazi, Yeşilyurt, Yazıhan, Arguvan, Pütürge, Doğanşehir, Darende, Doğanyol ve Kale olmak üzere toplam 10 ilçede, 20 mahallede, 850 dekar alandaki kayısı ve karışık meyve bahçelerinde 40 tuzak ve 20 istasyon kuruldu. Haftalık takipleri yapılıyordu. Yapılan takiplerde bazı istasyonlarda yoğun ergin sinek görüldü." ifadesi kullanıldı.

Akdeniz meyve sineğinin takibinde kayısı bahçelerinde henüz bir zararının tespit edilmediği ancak geç olgunlaşan meyve türlerinde zarar oluşturabileceği ifade edilerek, "Kayısı dışında ağustos ve daha sonraki aylarda şeftali, Trabzon hurması, incir, ayva, nar, üzüm, kiraz ve elma gibi ürünlerde zarar oluşturabileceği kanaatine varıldı. Bundan dolayı üreticilerimizin geç olgunlaşan meyveleri takip ederek Akdeniz meyve sineğine karşı mutlaka mücadele etmeleri gerekiyor. İlimizin bazı ilçe ve mahallelerinde şu an itibariyle Akdeniz meyve sineği çıkışları başlamıştır." açıklamasında bulunuldu.