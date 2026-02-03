Ürgenç ve İnönü Üniversitesi\'nden İş Birliği

Ürgenç Tıp Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rashid Ruzibaev ve beraberindeki heyet, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat'ı ziyaret ederek iki üniversite arasında akademik iş birliğini güçlendirmeye yönelik iş birliği protokolü imzaladı.

İmza törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Özer ile Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serap Parlar Kılıç, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zeliha Cengiz ve Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan katıldı.

Makam ziyaretinin ardından hemşirelik alanında ortak diploma programı oluşturulmasına yönelik iş birliği anlaşması imzalandı. - MALATYA