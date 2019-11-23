Son Dakika Haberleri: Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Öğretmenler Günü'nü kutladı
Son Dakika Güncel Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Öğretmenler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Öğretmenler Günü'nü kutladı

6 saat önce

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Öğretmenler Günü'nü kutladı, System.String[]

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi: " Yarınlarımızın yetiştirilmesi görevini fedakarca üstelenen kıymetli öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, ebediyete intikal etmiş tüm Öğretmenlerimizi de rahmetle anıyorum. Öğretmenlerimiz ülkemizin geleceği açısından çok büyük sorumluluk taşıyor ve bu görevi layıkıyla yerine getiriyorlar. Öğretmenlerimizin çocuklarımızı bilgili, çalışkan ve ahlaklı bireyler olarak yetiştirmek için üstlendikleri sorumlulukları bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yerine getireceklerine olan inancımız tamdır. En zor şartlarda dahi, ülkenin her köşesine ulaşarak görevlerini aşkla yerine getiren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, tüm Öğretmenlerimize sağlıklı bir ömür diliyorum." - NEVŞEHİR

Mehmet Aktürk, Ürgüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz, Galatasaray maçında anıldı
Araştırma şirketi: Vatandaşların yüzde 66,6'sı çocuğunun öğretmen olmasını istemiyor Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyen Erdoğan'a yanıt: Seninle her ortamda tartışmaya hazırım Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 18:47:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Öğretmenler Günü'nü kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]