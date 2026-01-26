Urla'da Kaza: 2 Yaralı

İzmir'in Urla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
B.S.T. (28) idaresindeki 35 RDD 66 plakalı otomobil, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla istikametinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki S.Ö. (30) Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları olduğu öğrenildi.
