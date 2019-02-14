Urla Devlet Hastanesi'nde Mesai Dışı Poliklinik Uygulaması Başladı
24 dakika önce
Urla Devlet Hastanesinde mesai dışı poliklinik uygulaması başladı.
Urla
Devlet Hastanesinde mesai dışı poliklinik uygulaması başladı.
Hastanede pazartesiden itibaren 4 gün boyunca 17.00-19.00 saatlerinde uygulanacak mesai dışı çalışma saatleri ve doktor aylık çalışma takvimine hastanenin internet sitesinden ulaşılabilecek.
Vatandaşlar, mesai dışı poliklinik randevularını internetten MHRS sistemi veya 182 nolu telefonla alabilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:03 Kaynak: AA
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