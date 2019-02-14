Son Dakika Haberleri: Urla Devlet Hastanesi'nde Mesai Dışı Poliklinik Uygulaması Başladı

Urla Devlet Hastanesi'nde Mesai Dışı Poliklinik Uygulaması Başladı

24 dakika önce

Urla Devlet Hastanesinde mesai dışı poliklinik uygulaması başladı.

Urla Devlet Hastanesi'nde Mesai Dışı Poliklinik Uygulaması Başladı, System.String[]
Urla Devlet Hastanesinde mesai dışı poliklinik uygulaması başladı.

Hastanede pazartesiden itibaren 4 gün boyunca 17.00-19.00 saatlerinde uygulanacak mesai dışı çalışma saatleri ve doktor aylık çalışma takvimine hastanenin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Vatandaşlar, mesai dışı poliklinik randevularını internetten MHRS sistemi veya 182 nolu telefonla alabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:03 Kaynak: AA

Sağlık
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