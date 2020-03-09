Üroloji nedir? Üroloji ne demek? Üroloji doktoru (Ürolog) neye ve hangi hastalıklara bakar? - Son Dakika
Son Dakika Magazin Üroloji nedir? Üroloji ne demek? Üroloji doktoru (Ürolog) neye ve hangi hastalıklara bakar? - Son Dakika Magazin

Üroloji nedir? Üroloji ne demek? Üroloji doktoru (Ürolog) neye ve hangi hastalıklara bakar?

6 saat önce

Hastanelerde poliklinik ve servis olarak bulunan üroloji bölümü halk arasında "bevliye" olarak adlandırılmaktadır.

Üroloji nedir? Üroloji ne demek? Üroloji doktoru (Ürolog) neye ve hangi hastalıklara bakar?, System.String[]

Hastanelerde poliklinik ve servis olarak bulunan üroloji bölümü halk arasında "bevliye" olarak adlandırılmaktadır.


Üroloji Nedir?


Genel olarak halkın üroloji kelimesinin anlamını bilmediği bir tıp bilimidir. Üroloji böbrek hastalıkları, idrar yolu hastalıkları, üreme sorunları gibi hastalıklar ile ilgilenen bölümdür. Üroloji sözcüğü Fransızca bir kelimedir. Türkçesi "bevliye" olan üroloji bölümü halk arasında da bevliye olarak adlandırılmaktadır.


Ürolog Nedir?


Erkek ve kadınlarda bulunabilmesi boşaltım sistemi organları ile ve erkeklerde üreme sistemi organları ile ilgilenen üroloji alanında uzmanlaşmış doktorlara ürolog denilmektedir. Böbrek, mesafe, üreten, üreten, penis, serptim prostat gibi organlara ilişkin hastalıkların tespit edilmesi için çeşitli tanı yöntemlerini ve hastalıkların tedavi edilmesi için gerekli tedaviyi düzenleyen uzman hekimdir.


Ürologlar altı yıl boyunca tıp eğitimi aldıktan hemen sonra beş yıl kadar üroloji uzmanlık eğitimi alarak ürolog unvanını elde ederler. Ürologlar klinikte çalışmalarının yanında ise gerekli durumlarda cerrahi müdahalede bulunarak ameliyathanelerde de çalışabilmektedirler.


Üroloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?


Üroloji bölümü boşaltım sisteminin tüm organlarının sağlık durumu ve hastalıkları ile ilgilenir. Aynı zamanda üreme organlarının sağlık durumları ve hastalıkları ile ilgilenmektedir. Üroloji bölümünün ilgilendiği bazı hastalıkları sıralayacak olursak bunlar:


İdrar yolu ve böbrek taşları


Böbrek, mesane, yumurtalık ve prostat kanserleri


İdrar yolu iltihaplanması


Cinsel yollar ile bulaşan hastalıklar


Boşaltım sistemi ve üreme sitemi organlarının yaralanması


İdrar tutamama


Prostat


Halk arasında kısırlık olarak bilinen infertilite


İdrar yollarında meydana gelen tıkanmalar


İktidarsızlık


Üroloji Bölümü Erkeklerde Hangi Hastalıklara Bakar?


Üroloji bölümü hem kadınlara hem de erkeklere bakan bir bölüm olmasına rağmen üreme organları konusunda ise sadece erkeklere bakarlar. Kadınlar için üreme organları hastalıklarına jinekoloji bölümü bakmaktadır. Erkeklerde üroloji bölümünün baktığı hastalıklar şunlardır:


Böbrek, mesane gibi organlara taş bulunması


İdrar kaçırma


İdrar yolu enfeksiyonu


Böbrek, mesane, üreten gibi boşaltım sistemi organları veya üreme ormanlarında bulunan tümöral oluşumlar ve kistler


Testis torsiyonu


Erektil disfonksiyon


Varikosel


Penis fraktürü


General siğil


Peyronie hastalığı


Enüzrezis nokturna


Hipospadias hastalığı


Hidrosel


Addison hastalığı


Akut böbrek yetmezliği


Prostat ile ilgili hastalıklar


Vezikoüretral reflü varlığı


Erken boşalma


Priapizm hastalığı


Prostat kanseri


Üroloji Bölümü Kadınlarda Hangi Hastalıklara Bakar?


Halk arasında üroloji bölümünün sadece erkeklere baktığı gibi yanlış bir algı bulunuyor. Bu algının tam aksine üroloji bölümü kadınlarla da ilgilenmektedir. Üroloji bölümü erkeklerden farklı olarak kadınlarda sadece boşaltım sistemi organlarına bakar. Boşaltım sistemi ile ilgili herhangi sorun varlığının tespiti ve hastalıklarının tedavisi ile ilgilenir. Üroloji bölümünün kadınlarda baktığı hastalıklar şunlardır:


Börekler, mesane, üretra, üreten gibi organlara kist veya tümör oluşumu


İdrar yolu enfeksiyonu


Böbrekte taş oluşumu


İdrar yollarında taş oluşumu


Üreten inkontinans


Kronik böbrek hastalıkları


Akut böbrek yetmezliği


İdrar yollarında meydana gelen darlık


Addison hastalığı


Enürezis nokturna


Vezikoüretral reflü


Mesane kontrol zorluğu


Üroloji Bölümünden Nasıl Randevu Alınır?


Devlet hastanelerinin üroloji bölümünden randevu alabilmek için telefon ile 182 aranarak rahatlıkla randevu alınabilir. İnternet üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemi adresine girerek de kolaylıkla randevu alınabilir.


Özel hastanelerde bulunan üroloji bölümünden randevu alabilmek için ise özel hastanenin internet sitesinden randevu alınabileceği gibi özel hastanenin telefon numarasını arayarak rahatlıkla randevu alabilirsiniz.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:41 
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