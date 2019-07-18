Son Dakika Haberleri: Ursula von der Leyen: İngiltere geçerli sebepler sunarsa Brexit tarihi ertelenebilir
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Ursula von der Leyen: İngiltere geçerli sebepler sunarsa Brexit tarihi ertelenebilir

2 saat önce

Avrupa Komisyonu'nun ilk kadın başkanı seçilen Alman Ursula von der Leyen, İngiltere’nin geçerli sebeplerin sunması halinde Brexit tarihinin ertelenebileceğini açıkladı.

Ursula von der Leyen: İngiltere geçerli sebepler sunarsa Brexit tarihi ertelenebilir, System.String[]
Avrupa Komisyonu'nun ilk kadın başkanı seçilen Alman Ursula von der Leyen, İngiltere'nin geçerli sebepler sunması halinde Brexit tarihinin ertelenebileceğini söyledi.

AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması anlamına gelen 'sert Brexit'i savunmadığının altını çizen von der Leyen, bu durumun her iki taraf için de kötü sonuçlara sebep olacağını ifade etti.
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Ursula von der Leyen, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:22 
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