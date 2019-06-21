Son Dakika Haberleri: Uruguay'da batıktan çıkarılan Nazi heykeli için satış kararı
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Uruguay'da batıktan çıkarılan Nazi heykeli için satış kararı

1 saat önce

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da mahkeme, İkinci Dünya Savaşı'nda batan Alman gemisinden çıkarılan, üzerinde Nazi sembolü bulunan bronz kartal heykelinin satılmasını kararlaştırdı.

Uruguay'da batıktan çıkarılan Nazi heykeli için satış kararı, System.String[]
Güney Amerika ülkesi Uruguay'da mahkeme, İkinci Dünya Savaşı'nda batan Alman gemisinden çıkarılan, üzerinde Nazi sembolü bulunan bronz kartal heykelinin satılmasını kararlaştırdı.
Başkent Montevideo'daki mahkeme, İkinci Dünya Savaşı'nın başlarında Rio de Plata Körfezi açıklarında batan Alman savaş gemisi Amiral Graf Spee'den çıkarılan heykele el koyan hükümetten, heykeli 90 gün içinde satarak elden çıkarmasını ve gelirini batıkta araştırma yapan şirketlere dağıtmasını istedi.
Uruguay Donanmasının 2006'da gün yüzüne çıkardığı heykel, el konulmasının ardından mühürlenerek bir sandık içinde depoya kaldırıldı.
Ülke kamuoyunda tartışmalara yol açan heykel, Nazi sembolü gamalı haç üzerine konmuş kanatları açık bir kartalı tasvir ediyor.
Uruguay, komşusu Arjantin gibi İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Güney Amerika'ya kaçan bazı Nazi savaş suçlularına sığınma sağlamakla suçlanan ülkeler arasında yer alıyordu.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:08 Kaynak: AA
Uruguay, Güncel
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