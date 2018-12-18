Son Dakika Haberleri: Uşak Şehit Polis Nazım Tuncer'in Cenazesi Memleketi Uşak'a Getirildi

Uşak Şehit Polis Nazım Tuncer'in Cenazesi Memleketi Uşak'a Getirildi

2 saat önce

Şehit polis Nazım Tuncer'in cenazesi memleketi Uşak'a getirildi (2)BAKAN SOYLU'NUN DA KATILDIĞI TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİDiyarbakır'ın Hani ilçesinde, PKKKCK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanıp hastanede şehit olan polis memuru 34 yaşındaki Nazım Tuncer için Kızılhisar Yeni Camisi...

Uşak Şehit Polis Nazım Tuncer'in Cenazesi Memleketi Uşak'a Getirildi, System.String[]
Şehit polis Nazım Tuncer'in cenazesi memleketi Uşak'a getirildi (2)

BAKAN SOYLU'NUN DA KATILDIĞI TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, PKKKCK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanıp hastanede şehit olan polis memuru 34 yaşındaki Nazım Tuncer için Kızılhisar Yeni Camisi yanında bulunan çok amaçlı salonun bahçesinde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yalçın Baysal, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Banaz İlçe Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz, Banaz İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Akpınar, şehidin babası Mehmet Tuncer, şehidin yakınları ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Namaz öncesinde şehidin babası Mehmet Tuncel, annesi Ayşe Tuncel, şehidin eşi Sevilay Tuncel taziyeleri kabul etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin babası, annesi ve eşine başsağlığı dileğinde bulundu. Ardından bir polis memuru tarafından şehit polis Nazım Tuncer'in özgeçmişi okundu. Sonrasında Uşak Müftüsü Eyüp Baldemir, beraberindeki iki imamla birlikte şehidin cenaze namazını kıldırdı. Hellalik alınmasından sonra Bakan Soylu başta olmak üzere beraberindeki protokol üyeleri, acılı baba ve cenazeye katılanlarla bir süre şehidin tabutunu taşıdı. Ardından şehidin cenaze aracına konulan tabutu, yaklaşık 200 metre mesafedeki Kızılhisar Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi. Şehidin tabutu üzerindeki Türk bayrağı, şehidin babası Mehmet Tuncel'e teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:43 Kaynak: DHA

Uşak, Polis, Güncel
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