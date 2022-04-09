Uşak'ta 10 bin kişiye hizmet verebilecek aşevi için çalışmalar başladı - Son Dakika
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Uşak'ta 10 bin kişiye hizmet verebilecek aşevi için çalışmalar başladı

09.04.2022 13:38
Uşak'ta 10 bin kişiye hizmet verebilecek aşevi için çalışmalar başladı

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, kentteki mevcut aşevinin ihtiyaçlara yanıt veremediğini, günlük 10 bin kişiye hizmet verebilecek bir aşevi için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, kentteki mevcut aşevinin ihtiyaçlara yanıt veremediğini, günlük 10 bin kişiye hizmet verebilecek bir aşevi için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gazetecilerle bir araya gelen Çakın, hayata geçirdikleri projelerle ilgili bilgilendirme yaptı.

"Uşşak Aşevi" ile ilgili yenileme çalışmalarına dikkat çeken Çakın, aşevinin 30 yıldır hizmet verdiğini, yenilenmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Uşşak Aşevi'nin yeni binası için çalışmaların hızla ilerlediğini aktaran Çakın, şöyle konuştu:

"Yaptığımız incelemelerde mevcut aşevinin günümüzde cevap vermesi gereken çoğu hususta yetersiz kaldığını gördük. Şu anda aşevimizin sahip olduğu ne varsa, kapasitesini büyüterek daha iyisini kazandıracağız. Aynı zamanda aşevimizin içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kıyafetleri için sevgi giyim merkezi, misafirhane ve hamam gibi bölümler olacak. Burayı günlük 10 bin kişiye yemek verebilecek şekilde tasarladık. Ayrıca aynı anda 500 kişiyi ağırlayabilecek bir yemek salonu da olacak."

Çakın, aşevinin yapımı konusunda tüm hayırseverlere destek olmaları için çağrısında bulundu.

Salgın döneminde kültürel ve sosyal etkinliklere ara vermek zorunda kaldıklarını, ramazan ayı ile birlikte etkinliklere hız verdiklerini aktaran Çakın, mayıs ayında da gençlere yönelik etkinlikler üzerinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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Mehmet Çakın, Uşak, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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