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Uşak'ta ahşap evde çıkan yangında 2 cirit atı telef oldu
6 saat önce
Uşak'a bağlı Çevre Köyü'nde 2 katlı bir ahşap evde çıkan yangında 2 cirit atı telef oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:02 Kaynak: AA
Uşak'a bağlı Çevre Köyü'nde 2 katlı bir ahşap evde çıkan yangında 2 cirit atı telef oldu.
Çevre Köyü'nde Vasfı Yılmaz"a (48) ait iki katlı ahşap evde belirlenemeyen nedenden yangın çıktı.
Yangın köylülerin yanı sıra Uşak Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında evin ahır olarak kullanılan bölümde bulunan 2 cirit atı kurtarılamadı.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
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