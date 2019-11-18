Son Dakika Haberleri: Uşak'ta ahşap evde çıkan yangında 2 cirit atı telef oldu
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Uşak'ta ahşap evde çıkan yangında 2 cirit atı telef oldu

6 saat önce

Uşak'a bağlı Çevre Köyü'nde 2 katlı bir ahşap evde çıkan yangında 2 cirit atı telef oldu.

Uşak'ta ahşap evde çıkan yangında 2 cirit atı telef oldu, System.String[]

Uşak'a bağlı Çevre Köyü'nde 2 katlı bir ahşap evde çıkan yangında 2 cirit atı telef oldu.

Çevre Köyü'nde Vasfı Yılmaz"a (48) ait iki katlı ahşap evde belirlenemeyen nedenden yangın çıktı.

Yangın köylülerin yanı sıra Uşak Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında evin ahır olarak kullanılan bölümde bulunan 2 cirit atı kurtarılamadı.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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