Uşak\'ta Bandrolsüz 1.8 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Uşak'ta iki adrese düzenlenen operasyonda 1 milyon 801 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir eve ve iş yerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 1 milyon 801 bin bandrolsüz makaron ve 100 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.