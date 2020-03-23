Uşak'ta Kovid-19'a karşı termal kameralı önlem - Son Dakika
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Uşak'ta Kovid-19'a karşı termal kameralı önlem

7 saat önce

Uşak Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hizmet binasına gelen vatandaşları termal kamerayla kontrole başladı.

Uşak'ta Kovid-19'a karşı termal kameralı önlem, System.String[]

Uşak Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hizmet binasına gelen vatandaşları termal kamerayla kontrole başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ana hizmet binasının girişine yerleştirilen termal kamera sistemi ile kuruma gelen vatandaşların ateşleri anlık olarak ölçülüyor.

Hastalık teşhisine katkı sağlaması hedeflenen çalışmada, vatandaşın ve personelin bulaşıcı hastalık nedeniyle mağduriyet yaşamasının da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Uygulamada vücut ısısı 38 derece ve üzerinde olan vatandaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Uşak Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:00 Kaynak: AA

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