Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne 8 milyon lira bütçe
Son Dakika Güncel Uşak'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne 8 milyon lira bütçe

Uşak'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne 8 milyon lira bütçe

1 saat önce

Uşak Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2020 yılı tahmini bütçesi, 8 milyon lira olarak kabul edildi.

Uşak'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne 8 milyon lira bütçe, System.String[]

Uşak Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2020 yılı tahmini bütçesi, 8 milyon lira olarak kabul edildi.

İl Genel Meclisi salonunda Vali Funda Kocabıyık'ın başkanlığında yapılan toplantıda 2019 yılı faaliyet raporunun okunmasının ardından birliğin 2020 yılı tahmini bütçesi kabul edildi.

Vali Funda Kocabıyık, toplantıda yaptığı konuşmada, İl Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri'nin köylerde yaşayan vatandaşların başta yol, ulaşım, altyapı olmak üzere yaşam standartlarını ve kalitesini yükseltmek, eğitim, sağlık, tarım, çevre koruma, imar gibi ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

KÖYDES projesiyle 2019 yılında köy yollarının yapımı için yaklaşık 4 milyon 200 bin lira, içme suyu ve kanalizasyon için ise yaklaşık 1 milyon 91 bin lira harcandığını anlatan Vali Kocabıyık: "2020 yılında da merkezi yönetim bütçesinden gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetlerin yanında İl Özel İdare, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve KÖYDES Projesi yatırım ve çalışmalarıyla köylerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Toplantıda, Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2020 yılı tahmini bütçesi, 8 milyon lira olarak kabul edildi.

Toplantıya, Ulubey Kaymakamı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Onur Özaydın, İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir, İl Genel Meclisi üyeleri, merkez ilçe köy muhtarları ve il özel idaresi birim müdürleri katıldı.

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Funda Kocabıyık, Uşak Merkez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:20 Kaynak: AA
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