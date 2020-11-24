Uşak'ta koyunların çalınan kadının öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi - Son Dakika

Uşak'ta koyunların çalınan kadının öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi

24.11.2020 20:29
Uşak'ta koyunların çalınan kadının öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi, System.String[]

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde koyunları çalınıp öldürülen 68 yaşındaki Gülşen Gündüz'le ilgili davasının 2. duruşması görüldü.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde koyunları çalınıp öldürülen 68 yaşındaki Gülşen Gündüz'le ilgili davasının 2. duruşması görüldü. Şüpheli 5 şahıstan 3'ünün tutukluluk hallerinin devamlarına karar verilirken mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.

Eldeniz köyünde Gülşen Gündüz (68), 7 Mayıs 2019'da koyun otlatmak için gittiği araziden geri dönmedi. Gündüz'ü merak eden yakınları Jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri, Gündüz'ün köye 4 kilometre mesafede cesedini buldu. Gündüz'ün vücudunda saçma izleri olduğunu ve koyunların olmadığını tespit eden ekipler, olaya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına almış, zanlılar sorgusunun ardından 10 Mayıs'ta mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden Z.D. ve A.K. ise önceki duruşmalarda mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Uşak 3. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda gerçekleşen duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.K. ve Z.D. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Ahmet Kocamış, Bayram Kocamış ve Yılmaz Kocamış ise korona virüs tedbirleri kapsamında bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldı.

Yaklaşık 19 aydır tutuklu bulunduğunu aktaran Bayram K., yapılan suçlamaları reddetti. Sanık, "Üzerime atılı suçlamaları işlediğime dair herhangi bir kamera kaydı ya da başka bir şey yoktur. Dışarıda ailem mağdur durumda. Korona virüs nedeniyle hayatım tehlikede. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tutuklu bulunan şahıslardan Yılmaz K. ile yine tutuklu bulunan Ahmet K. da, hakkındaki suçlamaları reddedip beraatlarını ve tahliyelerini talep etti.

Gülşen Gündüz'ün kızı Sevgi Soyak, annesinin ölümünün ardından babasının dayanamadığını ve üzüntüden öldüğünü belirtti. Soyak, esas mağdurların kendileri olduğunu belirterek tutuklu şahısların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini ifade etti.

Olay gününe ve sonrasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri izletilerek, görüntülere ilişkin savunmaları alındı. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - UŞAK

Mahkeme, Sivaslı, Mayıs, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta koyunların çalınan kadının öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki görevinden istifa etti Eski Beşiktaşlı Boateng, model eşi Melissa Satta ile yollarını ayırdı Son Dakika: Eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi Yüzbinlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba olay yerinde sinir krizi geçirdi İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek Türkiye, Ege'deki 6 ada ile ilgili 3 yeni NAVTEX yayınladı Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez
Son Dakika: Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz Son Dakika: Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz         
20:27
Bülent Arınç'ın bir gün gecikmeli istifasının nedeni belli oldu Bülent Arınç'ın bir gün gecikmeli istifasının nedeni belli oldu         
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 24 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 161 kişi vefat etti, 7381 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 161 kişi vefat etti, 7381 yeni vaka tespit edildi         
19:42
Elon Musk, Bill Gates'i geçerek en zengin ikinci insan oldu Elon Musk, Bill Gates'i geçerek en zengin ikinci insan oldu         
19:20
Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var         
19:06
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı         
18:12
Afganistan'da pazar yerinde çifte bombalı saldırı gerçekleşti: 14 ölü, 45 yaralı Afganistan'da pazar yerinde çifte bombalı saldırı gerçekleşti: 14 ölü, 45 yaralı         
17:58
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var         
16:03
Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor         
14:36
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı         
12:38
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 20:40:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak'ta koyunların çalınan kadının öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei