Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Müftü İlk Kez Nikah Kıydı

Uşak'ta Müftü İlk Kez Nikah Kıydı

1 saat önce

Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesiyle birlikte Uşak Müftüsü İshak Göksel, kentte ilk resmi nikahı kıydı.

Uşak'ta Müftü İlk Kez Nikah Kıydı, System.String[]
Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesiyle birlikte Uşak Müftüsü İshak Göksel, kentte ilk resmi nikahı kıydı.

Nikah işlemleri için Uşak Müftülüğü'ne başvuran Süleyman Koç ile Bilge Tuncer için Uşak Müftülüğünde tören düzenlendi.

Törende Uşak Müftüsü İshak Göksel, cübbesini giyerek şahitler huzurunda yönetmelikte yazılan merasim metnini okudu.


Damat ve gelinden "evet" yanıtı alan Göksel, çifte evlenme kütüğünü imzalattı.

Daha sonra aile cüzdanını takdim eden Göksel, çifte Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Nikah işleminin ardından dua edildi.

Müftü Göksel, gazetecilere, ilde ilk kez nikah kıyma işlemini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:03 Kaynak: AA
Süleyman Koç, Müftü, Uşak, Güncel
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