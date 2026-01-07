Uşak\'ta Okul Çevresine Denetim

Uşak'ta polis ve jandarma ekiplerince okul çevreleri ile servislere yönelik denetim gerçekleştirilirken, onlarca şüpheli şahısla ilgili sorgu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak'ta belirli tarihler arasında polis ve jandarma tarafından okul çevreleri ile okul servislerinde denetim yapıldı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bağlı toplam 551 ekip ve bin 512 personelle, bin 69 okul çevresi, 595 umuma açık yer, 278 okul servis aracı denetlendi.

Öte yandan okul çevresi ve umuma açık yerlerde bulunan toplam 5 bin 926 kişi sorgulandı. - UŞAK