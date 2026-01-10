Uşak'ta, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Atatürk Bulvarı'nda ilerleyen İ.S. (31) yönetimindeki 06 MTP 58 plakalı otomobilin motor bölümünden henüz belirlenemeyen nedenle duman yükselmeye başladı.
Dumanı fark eden sürücü, otomobili durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Otomobil Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?