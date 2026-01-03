Uşak\'ta Tavuk Çiftliğinde Yangın

Uşak'ta boş halde bulunan tavuk çiftliğinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Eşme ilçesine bağlı Yeleğen beldesi yakınlarında bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.T.'ye ait çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın çevreye yayılmadan söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çiftlikte maddi hasar oluştu.

Öte yandan, yangının çıktığı çiftliğin yeni üretim dönemi öncesinde civciv alımına hazırlandığı öğrenildi. - UŞAK