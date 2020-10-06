Uşak'ta trafik kazası; 1 ölü 4 yaralı - Son Dakika

Uşak'ta trafik kazası; 1 ölü 4 yaralı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken biri ağır 4 kişi yaralandı.

Uşak'ta trafik kazası; 1 ölü 4 yaralı, System.String[]

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken biri ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza gece 00.00 saatlerinde Uşak'ta Eşme - Ulubey karayolunda meydana geldi. İddialara göre Ö.Ö. kontrolündeki 64 EF 845 plakalı otomobille karşı tarafta seyir halinde olan Sefer Üstündağ kontrolündeki 09 HA 081 plakalı otomobille çarpıştı. İnay köyü yakınlarında meydana gelen kazaya çok sayıda sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Üstündağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken diğer araçta birisi sürücü ve birisi çocuk olmak üzere 4 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralı araç sürücüsü ve çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenilirken diğer yaralılardan G.Ü, ve A.Ö.'nün durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza hakkında soruşturma devam ediyor. - UŞAK

Ulubey, Eşme, Kaza, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta trafik kazası; 1 ölü 4 yaralı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan, İslam'a dil uzatan Macron'a sert sözlerle karşılık verdi: Sen kimsin ki bu ifadeyi ağzına alıyorsun? Gerçekleşmeyen transferler için Yusuf Günay'dan açıklama: G.Saray için gerekeni yaptık Kardeşi dahil 8 kişiyi öldüren Avcı lakaplı katilin müebbet hapis cezası onandı Alevlerin yükseldiği eve girerek 5 çocuğu kurtardı Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu Türk SİHA'ları vurdukça ilgi artıyor! Ukrayna 48 adet daha satın almak istiyor YouTuber Oğuzhan Uğur'dan Nusret Gökçe'ye olay ima: Sevgilim karşısında twerk yapsa da Nusret'ten zarar gelmez Hollandalı jinekolog en az 17 kadını spermlerini kullanarak hamile bıraktı
Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
16:05
Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam? Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam?         
15:58
Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur         
15:03
Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti         
14:40
Ermenistan ordusunda Ermenistan ordusunda "Dehşet" lakabı ile bilinen Albay Artur Galstyan, Karabağ'da öldürüldü         
14:16
Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı         
14:14
Cezaevinde koğuş arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara lakaplarını yazan sanıklara müebbet hapis Cezaevinde koğuş arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara lakaplarını yazan sanıklara müebbet hapis         
13:56
Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda         
13:21
Doğum oranlarının düştüğü Singapur'da, salgın döneminde çocuk sahibi olan çiftlere en az 8 bin dolar verilecek Doğum oranlarının düştüğü Singapur'da, salgın döneminde çocuk sahibi olan çiftlere en az 8 bin dolar verilecek         
12:42
Meteoroloji'den İstanbul için dolu uyarısı: Perşembe ve cuma gününe dikkat Meteoroloji'den İstanbul için dolu uyarısı: Perşembe ve cuma gününe dikkat         
12:03
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
"Dudağımdan öptü" demişti! Misafir çocuğunu istismar eden sapık tahliye edildi         
10:57
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek         
09:45
"Şu anda meşgulüm" diyerek telefonu yüzüne kapatmıştı! Paşinyan, sonunda Putin ile görüşebildi         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 16:27:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak'ta trafik kazası; 1 ölü 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei