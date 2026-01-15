Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, A4 kağıdına emdirilmiş 30 kullanımlık sentetik uyuşturucu, bir miktar metamfetamin, 28 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.
Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
