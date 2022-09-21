Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

21.09.2022 10:34

Uşak'ta, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik hava destekli operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik hava destekli operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen 3 aylık planlı çalışmanın ardından, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi.

Bu kapsamda önceden belirlenen adreslere yönelik 50 personel, 12 ekip ve 1 helikopterin havadan verdiği destekle operasyon başlatıldı.

Adreslerdeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 58 mermi, 2 hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı, işlemleri için Emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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