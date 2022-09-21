Adreslerdeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 58 mermi, 2 hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika

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