Uşak'ta yerli buğday tohumunun ekimi yaygınlaşıyor - Son Dakika

Uşak'ta bu yıl yaklaşık 1000 dekar alanda yerli buğday tohumu ekimi yapıldı.

Vali Funda Kocabıyık, Kırka köyünde deneme ekiminin yapıldığı yerli "Hüseyinbey" buğdayının hasadına katıldı.

Yetkililerden bilgi alan Kocabıyık, AA muhabirine, il genelinde 65 çiftçiye 20 ton yerli ve milli buğday tohumu dağıttıklarını söyledi.

Bu sene çeşitli yerli tohumlardan 1000 dekar alanda deneme ekimi yapıldığını hatırlatan Kocabıyık, "Geçtiğimiz yıllara baktığımızda yaklaşık 1,5 katlık bir artış söz konusu. Buğday tanesinin sertliği, protein oranı gibi kalite parametrelerinde de artışlar gözlemledik. Bu coğrafya, bu topraklar kendi yerli ve milli tohumunu istiyor. Bizim yapmaya çalıştığımız da bunu sağlamak. Tekrardan o yerli ve milli üretime, tohuma dönmek." dedi.

Uşak'ta bu sezon 193 bin ton buğday ve 280 bin ton arpa üretildiğini hatırlatan Kocabıyık, gelecek yıllarda yerli tohumu ekiminin daha yaygınlaşacağına inandığını dile getirdi.

Üretici Haluk Yıldırım ise yerli tohum sayesinde verimin arttığını belirtti.