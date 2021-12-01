Uşak'taki tefecilik operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eşme ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 3 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, zanlılar yakalanmıştı.

Şüphelilerden E.O. ve H.Ç. hakimlikçe tutuklandı, B.K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak 'ın Eşme ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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