Son Dakika Haberleri: Uşak Valisi Kocabıyık, Polislerle "Börü" Filmini İzledi

Uşak Valisi Kocabıyık, Polislerle "Börü" Filmini İzledi

12 dakika önce

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, polislerle birlikte FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimini konu alan "Börü" filmini izledi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, polislerle birlikte FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimini konu alan "Börü" filmini izledi.

Vali Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal ve polislerle birlikte bir alışveriş merkezindeki sinema salonuna giderek senaryosunu Alper Çağlar'ın yazdığı, yönetmenliğini Can Emre ve Cem Özduru'nun yaptığı ve FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimin konu alan "Börü" filmini izledi.

Filmle ilgili AA ekibine değerlendirmelere bulunan Vali Kocabıyık, daha önce Börü'nün dizi versiyonunu izlediğini belirterek, "FETÖ'nün hain darbe girişimini sırasında yaşananları anlatan bir filmi polislerimizle izlemek istedim. Film 15 Temmuz terör saldırısını anlatıyor. Polisimiz ve askerimiz bizim için çok değerli, o gece yaşananları canlı tutmak, unutturmamak önemli. Bu film de buna hizmet ediyor. Vatansever duygularla bu kadar büyük bir kalkışmayı bastıran milletimiz, polisimiz ve kahraman askerlerimiz bundan sonra da her türlü saldırıyı bertaraf edecek güç ve kudrete sahiptir" dedi.

Filmde çok etkileyici sahneler bulunduğunu aktaran Vali Kocabıyık, filmi izlerken gözlerinin dolduğunu belirterek " Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerini minnetle anıyorum, vatan onlara ve tüm şehitlerimize çok şey borçlu" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:51 Kaynak: AA

Uşak, Börü, Güncel
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