Son Dakika Haberleri: Uşakspor'da Güldüren Olmadı

Uşakspor'da Güldüren Olmadı

32 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 12 maçta 1 galibiyet alabilen Utaş Uşakspor'da teknik direktör Bahri Kaya'yla yolların ayrılması sonrası masaya oturulan İsmail Güldüren'le anlaşma sağlanamadı.

Uşakspor'da Güldüren Olmadı, System.String[]


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 12 maçta 1 galibiyet alabilen Utaş Uşakspor'da teknik direktör Bahri Kaya'yla yolların ayrılması sonrası masaya oturulan İsmail Güldüren'le anlaşma sağlanamadı. Kariyerinde daha önce İnegölspor'u çalıştıran Güldüren'le yapılan görüşmenin olumsuz sonuçlandığı öğrenildi. Grupta 28 puanla 11. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, alternatif isimleri değerlendiriyor. - Uşak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:02 Kaynak: DHA

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